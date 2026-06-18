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Onderzoek: vaders nemen minder geboorteverlof op dan gedacht

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 8:09
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AMSTERDAM (ANP) - Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof (AGV) opneemt, is minder hoog dan gedacht. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, gepubliceerd in het economisch vakblad ESB. Sinds 2020 kunnen vaders en partners na de bevalling gebruikmaken van vijf weken geboorteverlof tegen 70 procent van het salaris.
Volgens de onderzoekers maakt 59 procent van de vaders gebruik van het AGV. Eerdere schattingen lagen tussen de 74 en 84 procent. Vaders met de laagste inkomens nemen maar in 37 procent van de gevallen het AGV op. Ook bij de hoogste inkomens ligt het aantal veel lager dan gemiddeld (44 procent). Bij de middeninkomens is de opname van het AGV bij alle vaders ongeveer 64 procent.
Ook in opleidingsniveau en migratieachtergrond zijn verschillen te zien. Vaders zonder hbo- of wo-diploma gebruiken het AGV beduidend minder vaak, terwijl vaders met zo'n diploma ruim boven het landelijk gemiddelde zitten. Vaders zonder migratieachtergrond gebruiken het AGV 10 procent vaker dan vaders met een migratieachtergrond.
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