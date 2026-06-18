Amsterdamse bovenwoning wordt oven? Zo maak je van je huis een nachtkoel-station en versla je de hittegolf

Morgen loopt de temperatuur in Nederland zo hoog op dat een benauwde bovenwoning in Amsterdam voelt als een oven. Terwijl het Nationaal Hitteplan waarschuwt voor gezondheidsrisico’s, kun je met een paar simpele stappen van je huis een “nachtkoel‑station” maken: overdag maximaal dicht, ’s nachts maximaal open.

Overdag: houd de hitte genadeloos buiten

Overdag is het credo: geen straaltje zon en zo min mogelijk warme lucht naar binnen.

Sluit ramen en deuren zodra het buiten warmer wordt dan binnen.

Doe gordijnen, lamellen en zonneschermen dicht aan de zonzijde; hoe dichter bij het raam, hoe beter het werkt.

Zet warmtebronnen uit: oven, droger, extra lampen, game‑pc en andere apparatuur die veel stroom én warmte vreet.[promovendum]

Doe zware klussen (boodschappen, schoonmaken) alleen in de vroege ochtend of late avond, zoals het RIVM adviseert bij extreme hitte.

Zo voorkom je dat je appartement overdag langzaam verandert in een hitte ‑accu die ’s avonds maar niet wil afkoelen.

Nacht en vroege ochtend: maak van je huis een windtunnel

Zodra de temperatuur buiten merkbaar daalt, draai je de strategie om.

Zet ramen en binnendeuren tegen elkaar open, liefst aan twee tegenover elkaar liggende kanten van de woning, om een natuurlijke “trek” te creëren.

Gebruik ventilatoren om de koelere buitenlucht naar binnen te trekken in plaats van warme lucht alleen rond te blazen.

Laat deze nachtventilatie zo lang mogelijk doorlopen, idealiter tot in de vroege ochtend, en sluit het huis daarna weer af voor de nieuwe hittegolf van de dag.[

Op deze manier koel je niet alleen de lucht, maar ook muren, vloer en meubels die overdag vol warmte zijn gelopen.[ wooninfo

Extra trucs: van nat laken tot “arme‑mensen‑airco”

Met een paar goedkope hulpmiddelen maak je je woning merkbaar draaglijker.[ flair

Hang een licht, vochtig laken of gordijn voor een open raam: de lucht die binnenkomt voelt koeler door verdamping.

Zet een kom ijs of een bevroren fles water voor de ventilator voor een geïmproviseerde “arme‑mensen‑airco”.

Houd een voetenbadje, natte washandjes en een dun katoenen laken bij de hand; koelen via voeten, polsen en nek werkt snel.Slaap met losse, lichte kleding of alleen onder een dun laken, zoals hitteadviezen voor kwetsbare groepen ook benadrukken.

Hittekit voor je bovenbuurvrouw

Voor ouderen, zieken en andere kwetsbaren in je portiek kan een hete dag echt gevaarlijk worden.

Stel een simpele “hittekit” samen: grote fles water, eventueel ORS of zoute crackers, een ventilator en lichte katoenen kleding

Leg kort uit dat het verstandig is om veel te drinken, binnen te blijven tijdens de heetste uren en het lichaam regelmatig te koelen met water.

Bel of app even aan het begin en einde van de hittegolf: het Nationaal Hitteplan hamert erop om kwetsbare mensen actief op te zoeken.

Met een paar doordachte ingrepen wordt je benauwde stadswoning zo een plek waar je de hitte tenminste enigszins de baas blijft