Rutte: schrappen hulptroepen VS geldt onmiddellijk

BRUSSEL (ANP) - De vermindering van de Amerikaanse hulptroepen voor Europa is "onmiddellijk" ingegaan, zegt NAVO-topman Mark Rutte. Het is dus zaak dat Europa nu deze taken gaat overnemen. Maar als Europa daadwerkelijk zou worden aangevallen, zullen de Verenigde Staten nog altijd alles in het werk stellen om te helpen, verzekert Rutte.

De VS maakten de afgelopen weken duidelijk dat ze onder andere vliegtuigen en marineschepen niet langer reserveren om Europa te komen helpen verdedigen als oorlog zou uitbreken. Europese NAVO-landen maken zich zorgen, omdat Europa zelf nog niet in al die zaken kan voorzien. Ze vragen om tijd om zich te herbewapenen.

Het schrappen van de Amerikaanse toezegging geldt meteen, lichtte Rutte toe bij aankomst voor overleg met de defensieministers van de NAVO-landen. Maar het gaat om toegezegde versterkingen voor de NAVO-planning, benadrukt hij. "Ze zullen zich nog steeds tot het uiterste inzetten."