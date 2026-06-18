ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rutte: schrappen hulptroepen VS geldt onmiddellijk

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 8:04
anp180626053 1
BRUSSEL (ANP) - De vermindering van de Amerikaanse hulptroepen voor Europa is "onmiddellijk" ingegaan, zegt NAVO-topman Mark Rutte. Het is dus zaak dat Europa nu deze taken gaat overnemen. Maar als Europa daadwerkelijk zou worden aangevallen, zullen de Verenigde Staten nog altijd alles in het werk stellen om te helpen, verzekert Rutte.
De VS maakten de afgelopen weken duidelijk dat ze onder andere vliegtuigen en marineschepen niet langer reserveren om Europa te komen helpen verdedigen als oorlog zou uitbreken. Europese NAVO-landen maken zich zorgen, omdat Europa zelf nog niet in al die zaken kan voorzien. Ze vragen om tijd om zich te herbewapenen.
Het schrappen van de Amerikaanse toezegging geldt meteen, lichtte Rutte toe bij aankomst voor overleg met de defensieministers van de NAVO-landen. Maar het gaat om toegezegde versterkingen voor de NAVO-planning, benadrukt hij. "Ze zullen zich nog steeds tot het uiterste inzetten."
loading

POPULAIR NIEUWS

167489325_m

Bijna iedereen gebruikt WD-40 verkeerd: op deze plekken richt het juist schade aan

251631038_m

Bijna alle hartaanvallen worden veroorzaakt door deze vier risicofactoren

generated-image

Je hebt meer recht op vrije dagen dan je denkt

shutterstock_1822919855

Brussel legt bom onder box 3: beleggen via bv straks fiscaal goudmijn

Sectorvergelijking_2030-1

De 50 beste stages en leerwerkplekken met toekomstperspectief

shutterstock_2075039719

De vloek van het pensioen: waarom nietsdoen je sneller sloopt dan werken”

Loading