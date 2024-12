Onderzoek Volkskrant: Spar gebruikt voor omzeilen sancties Iran

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse supermarktketen Spar is heimelijk gebruikt om de strenge sancties tegen het Iraanse regime te omzeilen. Dat meldt de Volkskrant na eigen onderzoek. Uit honderden documenten komt volgens de krant naar voren dat er dubieuze transacties plaatsvonden onder de licentie van Spar Iran.

De Volkskrant schrijft dat Spar in 2017 door een klein Oostenrijks bedrijf, Blue River, werd benaderd om de licentie voor Iran te verkrijgen. Dit mocht en in 2020 werden de eerste vier kleine Spar-winkels in de Iraanse hoofdstad Teheran geopend.

Maar de documenten, die door een klokkenluider met de krant zijn gedeeld, wezen uit dat voor Spar Iran opvallend veel westerse apparatuur werd aangeschaft. Het ging bijvoorbeeld om servers, beeldtelefoons en laptops. Verder werd via Spar Iran onder meer een Schengenvisum geregeld voor een voormalig persoonlijk adviseur van de Iraanse president.

Na vragen van de Volkskrant is de licentie voor Spar Iran ingetrokken. Het bedrijf heeft de krant laten weten al in december 2023 een consultancykantoor opdracht te hebben gegeven onderzoek te doen "naar entiteiten en individuen in de EU en in Iran".

"Hoewel het daaropvolgende onderzoek geen schending van de sancties of personen van belang in internationale sanctiedatabases opleverde, werden wel mogelijke onregelmatigheden geïdentificeerd die opheldering behoefden", stelde de onderneming verder. "Vervolgens werd een aantal schendingen van de licentieovereenkomst geconstateerd."