Onduidelijkheid rond energiecontracten maakt goede keuze lastiger

DEN HAAG (ANP) - Het is voor consumenten moeilijk een goede keuze te maken bij het afsluiten van een nieuw energiecontract door onder meer onduidelijkheid over opzegvergoedingen en door tussenpersonen die namens een energieleverancier contracten verkopen. Dit heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzocht.

Zo is het voor consumenten die een vast contract vroegtijdig willen opzeggen als ze bijvoorbeeld willen overstappen vaak onduidelijk hoe hun leverancier dat bedrag berekent. Daardoor kunnen mensen dit niet goed controleren en geen goede keuze maken, aldus de toezichthouder. Bij telefonische verkopen krijgen mensen daarnaast geen informatie over deze kosten of wordt gedreigd met hoge opzegkosten om een klant te houden.

Uit onderzoek blijkt ook dat tussenverkopers vaak niet duidelijk maken voor welke energieleverancier zij werken. Hierdoor weten klanten niet bij welke leverancier zij eigenlijk een contract afsluiten. Volgens de toezichthouder moet dit altijd duidelijk zijn.