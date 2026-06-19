Onrust binnen adviesorgaan Schiphol, leden leggen taken neer

AMSTERDAM (ANP) - Het is onrustig binnen de raad die de belangen van omwonenden van Schiphol behartigt. Verschillende leden van het adviesorgaan hebben hun taken uit protest neergelegd, melden zij vrijdag. Ze vinden dat de raad niet langer in staat is om de belangen van alle omwonenden te behartigen. Als er niets verandert, dreigt er volgens hen weinig te verbeteren aan de situatie van omwonenden van de luchthaven.

De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) werd in 2023 in het leven geroepen en geeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ongevraagd en gevraagd advies. Khadija Arib is voorzitter van de raad, die bestaat uit gekozen leden die de omwonenden van de start- en landingsbanen en bijbehorende aanvliegroutes vertegenwoordigen. Ook zijn er deskundigen en maatschappelijke organisaties betrokken.

Vier leden hebben de taken vrijdag neergelegd. Hun zetels in de raad komen niet beschikbaar.

Deelbelangen

De onvrede heeft te maken met de manier waarop de raad is opgezet. Elk lid vertegenwoordigt een baan en daarmee een bepaalde groep omwonenden, waardoor deelbelangen ontstaan, aldus de critici. Ook zou er te weinig zijn gedaan om de "Schiphol-lobby buiten de deur te houden" in de aanloop naar een belangrijk advies.

Het ging mis in de aanloop naar een belangrijk advies over het nieuwe Luchthavenverkeersbesluit, zegt Jeroen Wester, een van de MRS-leden die zijn taken neerlegde. Een belangrijk punt daarin is het zogeheten preferente baangebruik, waarbij sommige banen op Schiphol de voorkeur krijgen, omdat daar minder mensen omheen wonen en de hinder relatief gezien lager is. Gezien de deelbelangen lag dat punt zo gevoelig dat er binnen de raad niet over gesproken is, zegt Wester.

Verbetering van leefbaarheid

"Het doel van de MRS is om de leefbaarheid en gezondheidssituatie voor alle omwonenden te verbeteren. Met de huidige vertegenwoordigingswijze per baan is het niet mogelijk om dat voor alle omwonenden in gelijke mate te doen." Wester pleit bijvoorbeeld voor een gezondheidsraad, in plaats van een raad waarin afzonderlijke gebieden rondom Schiphol zijn vertegenwoordigd.

De raad dient ook een "landsbelang", benadrukt Wester, door de grote impact van het luchtvaartdossier op stikstof en de belasting van de ruimtelijke omgeving. "Dit dossier ligt in de orde van Tata Steel en Groningen."