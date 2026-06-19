OM niet in hoger beroep in zaak over kunstroof Drents Museum

ASSEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de zaak over de kunstroof in het Drents Museum. De rechtbank legde twee weken geleden celstraffen op van drie jaar en elf maanden aan de drie mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de gouden helm van Coțofenești en drie gouden armbanden uit het museum in Assen roofden.

Het OM had met twee verdachten, Jan B. (21) en Douglas Chesley W. (37), een deal gesloten en afgesproken niet in hoger beroep te gaan als de rechtbank de procesafspraken grotendeels zou volgen. Dat lag anders bij de derde verdachte Bernhard Z. (36), tegen wie 5,5 jaar cel was geëist. De rechtbank legde hem dezelfde straf op als de medeverdachten. Die hadden ervoor gezorgd dat de kunstschatten, op een gouden armband na, op 1 april werden terugbezorgd.

Na lezing van het vonnis vinden de officieren van justitie dat "voldoende recht is gedaan", laat het OM vrijdag weten. Het advocatenkantoor van Z. meldde eerder deze week al dat hun cliënt zelf ook niet in hoger beroep gaat.