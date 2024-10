Onrust over resultaten Meta en Microsoft kost S&P 500 maandwinst

NEW YORK (ANP) - Beleggers in New York zijn donderdag erg geschrokken van de vooruitzichten die techconcerns Meta en Microsoft gaven bij hun kwartaalresultaten. Aandelen van het socialemediabedrijf en de softwareverkoper gingen hard omlaag en sleurden belangrijke graadmeters op Wall Street mee.

Beide zwaargewichten presteerden het afgelopen kwartaal goed dankzij alle nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). Maar hun prognoses wakkerden zorgen aan over de winstgevendheid van alle activiteiten op het gebied van AI, die forse investeringen vergen. Microsoft eindigde 6 procent lager, het grootste dagverlies van de afgelopen twee jaar. Meta verloor ruim 4 procent.

Ook andere techaandelen verloren aan waarde. Mede daardoor verspeelde de breed samengestelde index S&P 500 zijn in oktober opgebouwde winst. Een dagverlies van 1,9 procent, tot 5705,45 punten, zorgde voor een aanzienlijke min over heel oktober.

De Dow-Jonesindex zakte 0,9 procent tot 41.763,46 punten en de Nasdaq verloor 2,8 procent tot 18.095,15 punten.