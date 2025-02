Ontslagen Stellantis-topman Tavares krijgt 12 miljoen euro mee

AMSTERDAM (ANP/BELGA) - Carlos Tavares, de voormalige topman van autoconcern Stellantis die eind vorig jaar werd ontslagen, krijgt een vertrekvergoeding van 2 miljoen euro en een bonus van 10 miljoen euro mee. Dat blijkt uit het jaarverslag van het moederbedrijf van automerken als Opel, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler en Fiat.

Het basissalaris van Tavares bedroeg in 2024 2 miljoen euro. In totaal streek hij vorig jaar een vergoeding op van ruim 23 miljoen euro. Dat was wel flink minder dan de 36,5 miljoen euro die Tavares in 2023 kreeg. Tavares behoorde daarmee tot de grootverdieners in de wereldwijde autosector. Sinds zijn aantreden in januari 2021 ontving hij in totaal meer dan 100 miljoen euro van Stellantis.

Tavares werd in december 2024 onverwacht ontslagen door aanhoudende tegenvallende resultaten van het concern, waarvan het hoofdkantoor in Amsterdam staat. Eerder deze week maakte Stellantis bekend dat de nettowinst vorig jaar met 70 procent is gekelderd.