In deze steden krijg je vanaf volgende week een boete bij inrijden uitstootvrije zone

De tijd van waarschuwen in voorbij. In diverse gemeenten worden volgende week boetes uitgedeeld als bestelauto's en vrachtwagens een uitstootvrije zone binnenrijden. De waarschuwingsperiode eindigt dan, meldt het programma Op weg naar ZES (Zero Emissie Stadslogistiek).

De maatregel geldt in Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Gouda, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle voor voertuigen op fossiele brandstoffen.

De uitstootvrije zones gelden daar sinds 1 januari, maar nu wordt alleen gewaarschuwd. Vanaf 1 juli stopt dat. Ondernemers en particulieren die met een bestelauto of vrachtwagen die geen toegang heeft een uitstootvrije zone binnenrijden, riskeren een boete . De maatregel geldt niet voor personenauto's.

Bestelauto's of vrachtwagens die dit jaar op kenteken zijn gezet moeten uitstootvrij zijn om een uitstootvrije zone binnen te rijden. Voor voertuigen op fossiele brandstoffen die al voor die tijd op kenteken waren gezet geldt een overgangsperiode. Die mogen voorlopig nog wel de gebieden in.