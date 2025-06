Gordon krijgt bakken kritiek over zich heen na opmerking over babynieuws Suzan & Freek

Zanger Gordon heeft afgelopen weekend een relletje veroorzaakt, omdat hij lollig wilde zijn op Instagram. Suzan & Freek, het populaire zangduo, deelden zondag blij babynieuws met hun volgers: ze krijgen een zoon. Onder de stroom van felicitaties verscheen echter een opmerking van Gordon die bij veel mensen verkeerd viel.

Klein Freekje op komst

Het stel plaatste een liefdevolle foto waarop Suzan haar groeiende buik laat zien. In het bijschrift maakten ze het geslacht van hun baby bekend: “We hoorden vandaag dat je een jongen bent, en dat voelt zo speciaal en kloppend”, schreven ze. “Een kleine Freek in mijn buik, dat maakt mij heel gelukkig.”

Het nieuws komt enkele weken nadat het duo bekendmaakte dat Freek ongeneeslijk ziek is: hij heeft uitgezaaide longkanker. Het babynieuws bracht troost en vreugde bij fans, die massaal reageerden met hartjes, felicitaties en steunbetuigingen.

Gordon lust jongetjes rauw

Tussen die warme reacties dook ook een opmerking van zanger en tv-persoonlijkheid Gordon op. Hij schreef: “Hoe meer jongens hoe beter”, met daarachter lachemoji's en hartjes.

De grap schoot bij veel volgers in het verkeerde keelgat. Zeker gezien de kwetsbare situatie waarin Suzan & Freek zich bevinden. De reacties op Gordons opmerking lieten dan ook niet lang op zich wachten. Onder zijn comment verschenen teksten als: “Wat een ongepaste opmerking”, “Verwijder dit alsjeblieft” en “Dit is echt bijzonder ongepast.”

Tot nu toe heeft Gordon niet publiekelijk gereageerd op de kritiek en de opmerking stond maandag nog steeds onder de originele post.

Concert at SEA

Dat het babynieuws met dubbele gevoelens gepaard gaat, is duidelijk. In mei deelden Suzan & Freek dat Freek ongeneeslijk ziek is. Toch willen ze blijven optreden zolang het kan. “We willen het leven blijven vieren”, vertelden ze eerder.

Deze week staan ze voor het eerst sinds die aankondiging weer samen op het podium, tijdens Concert at SEA.