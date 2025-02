Ontslagronde bij milieutoezichthouder VS op aandringen van Musk

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse milieutoezichthouder Environmental Protection Agency (EPA) heeft vorige week bijna 400 werknemers ontslagen, als onderdeel van een bezuinigingsoperatie binnen de overheid. De maatregel werd genomen "na een grondige beoordeling van de functies, in overeenstemming met de bevelen van president Donald Trump", meldt de instantie.

"President Trump werd gekozen met het mandaat om een effectievere en efficiëntere federale overheid te creëren die alle Amerikanen dient, en dat doen we", aldus de toezichthouder. De taskforce Department of Government Efficiency (DOGE) van Elon Musk heeft inmiddels bij verschillende overheidsinstanties ingegrepen en ambtenaren naar huis gestuurd. Het doel van het ministerie is een slanker en efficiënter overheidsapparaat te creëren.

De EPA deed in de afgelopen jaren voorstellen om onder meer limieten te stellen aan de uitstoot van broeikasgassen door Amerikaanse energiecentrales Ook zorgde de instantie voor strengere uitstootnormen voor benzineauto's.