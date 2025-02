Amerikaan Fisher loopt op 5000 meter opnieuw wereldrecord indoor

NEW YORK (ANP/RTR) - De Amerikaan Grant Fisher heeft bij atletiekwedstrijden in Boston het wereldrecord indoor op de 5000 meter verpulverd. De 27-jarige Fisher noteerde een tijd van 12.44,09, ruim onder de 12.49,60 die de Ethiopiër Kenenisa Bekele in 2004 liep.

Fisher verbeterde vorige week in New York ook al het wereldrecord op de 3000 meter indoor (7.22,91). De Amerikaan won afgelopen zomer in Parijs olympisch brons op de 5000 en 10.000 meter.

De Fransman Jimmy Gressier liep op de 5000 meter in Boston op ruime afstand van Fisher naar de tweede plaats en een Europees record (12.54,92).