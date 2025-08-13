Ontwikkelaar ondergrondse persluchtbatterij in Nederland failliet

GRONINGEN (ANP) - De Nederlandse activiteiten van Corre Energy zijn failliet. Het bedrijf werkt in meerdere landen aan projecten waarbij perslucht ondergronds wordt opgeslagen om later te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. De onderneming had eerder plannen om ook van lege zoutcavernes in Groningen grote ondergrondse batterijen te maken, maar dat stuitte plaatselijk op veel weerstand.

De rechtbank Noord-Nederland meldt dat Corre Energy Storage b.v. bankroet is. Curator Paul van Boven legt uit dat alle activiteiten in Nederland onder het faillissement vallen. De directie gaf volgens Van Boven aan dat er veel kosten zijn gemaakt voor de aanvraag van vergunningen, maar dat die vergunningen er nooit kwamen. Dat zou hebben geleid tot het faillissement.

Corre Energy Nederland was niet direct bereikbaar voor een reactie.