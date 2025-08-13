ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ontwikkelaar ondergrondse persluchtbatterij in Nederland failliet

Economie
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 12:53
anp130825091 1
GRONINGEN (ANP) - De Nederlandse activiteiten van Corre Energy zijn failliet. Het bedrijf werkt in meerdere landen aan projecten waarbij perslucht ondergronds wordt opgeslagen om later te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. De onderneming had eerder plannen om ook van lege zoutcavernes in Groningen grote ondergrondse batterijen te maken, maar dat stuitte plaatselijk op veel weerstand.
De rechtbank Noord-Nederland meldt dat Corre Energy Storage b.v. bankroet is. Curator Paul van Boven legt uit dat alle activiteiten in Nederland onder het faillissement vallen. De directie gaf volgens Van Boven aan dat er veel kosten zijn gemaakt voor de aanvraag van vergunningen, maar dat die vergunningen er nooit kwamen. Dat zou hebben geleid tot het faillissement.
Corre Energy Nederland was niet direct bereikbaar voor een reactie.
Vorig artikel

Psychopaten worden niet geboren, ze worden gemaakt

Volgend artikel

Zelensky aangekomen in Duitsland

POPULAIR NIEUWS

ANP-324981760

Doorbraak tegen veroudering: supercellen geven apen hun jeugd terug

ANP-327460203

Man krijgt zeldzame vergiftiging na ChatGPT-advies over zout

web17-trumpspeechms13-1160x768

Trump bouwt een politiestaat

shutterstock_2526754677

Maak je eigen geluk: 3 praktische dingen om zelf geluk te maken

anp120825149 1

‘Geheime reis’: Geen bijeenkomst lijsttrekkers op Lowlands na afzegging Yeşilgöz

ANP-505658403

Deze prachtige onontdekte parel in de Middellandse Zee is veel betaalbaarder dan Ibiza