Zelensky aangekomen in Duitsland

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 13:08
BERLIJN (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is aangekomen in Duitsland, bij het kantoor van bondskanselier Friedrich Merz. Hij ontmoet de Duitse regeringsleider voorafgaand aan digitale besprekingen met onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump, NAVO-topman Mark Rutte en Europese bondgenoten.
De gesprekken komen enkele dagen voor de ontmoeting tussen Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de oorlog in Oekraïne. Zelensky schreef woensdag op sociale media, voor zijn aankomst bij Merz' kantoor, dat druk op Rusland moet worden uitgeoefend voor een "rechtvaardige vrede".
Volgens Zelensky zijn er geen tekenen dat de Russen zich voorbereiden op een einde aan de oorlog. Hij verklaarde dat Oekraïne, Europa en de VS samen moeten optreden om Rusland te dwingen tot onderhandelingen.
