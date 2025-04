Ook Eigen Huis opent meldpunt voor te hoge energietarieven

AMERSFOORT (ANP) - Ook de Vereniging Eigen Huis roept consumenten met variabele energiecontracten op zich te melden bij een meldpunt, omdat ze waarschijnlijk de afgelopen jaren te veel hebben betaald. "Huishoudens hebben mogelijk enkele honderden tot wel duizenden euro's te veel betaald voor gas en elektra", aldus de VEH.

De belangenbehartiger inventariseert samen met de Consumentenbond de schade die huishoudens hebben opgelopen door ongeoorloofde tussentijdse tariefverhogingen. De meldpunten staan open voor huishoudens die vanaf 1 april 2017 een variabel energiecontract hadden met hun energieleverancier.

Bij een meldpunt van de Consumentenbond om de financiële schade in kaart te brengen zijn in anderhalve week al 125.000 meldingen binnengekomen. Aanleiding is een uitspraak van het gerechtshof vorige maand dat de manier waarop energieleveranciers tussentijdse tariefwijzigingen bij variabele contracten doorvoeren niet is toegestaan.