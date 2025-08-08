Ook Emirates verbiedt het gebruik van powerbanks aan boord

AMSTERDAM (ANP) - Emirates verbiedt het gebruik van powerbanks aan boord van zijn vluchten. Dat maakt de luchtvaartmaatschappij vrijdag bekend. Bij andere luchtvaartmaatschappijen, zoals KLM, is het gebruiken en opladen van powerbanks aan boord al langer niet toegestaan.

Het gebruik van powerbanks door reizigers is de afgelopen jaren fors toegenomen en dat heeft volgens Emirates geleid tot een stijging van het aantal incidenten met lithiumbatterijen in de luchtvaartsector. Een oververhitte powerbank zorgde eerder deze week nog voor rook aan boord van een KLM-vlucht. Het was bij KLM voor het eerst dat er zo'n incident met een powerbank plaatsvond.

De batterij van een powerbank kan oververhit raken bij overladen of beschadiging, wat kan leiden tot brand, explosies of de uitstoot van giftige gassen, stelt Emirates. Passagiers mogen nog steeds een powerbank meenemen aan boord, maar die mag niet worden gebruikt om andere apparaten op te laden en ook niet zelf worden opgeladen.