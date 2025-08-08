ECONOMIE
B&B Vol liefde: Evelines gezicht lichtte op toen bleek dat de mannen geld hadden

door Redactie
vrijdag, 08 augustus 2025 om 10:19
Schermafbeelding 2025-08-08 101403
Het kan in deze aflevering van B&B Vol liefde eigenlijk maar over één fragment gaan: het gesprek tussen Eveline en haar zakenpartner Frank.
Het begon allemaal al vrij tenenkrommend met een kruisverhoor aan de ontbijttafel. Daar zaten Frank en zijn vrouw of vriendin (en geldschieter waarschijnlijk, want zo gaat dat in zijn kringen) een beetje minzaam te kijken naar de mannen die zó hard hun best doen. Vooral de vrouw kan haar afkeer nauwelijks verbergen. Het wordt nog gênanter als 'de zakelijke compagnon van Eveline' direct vraagt of de twee ook geld in te brengen hebben. Als keffende hondjes roepen ze om het hardst dat ze bereid zijn de hele overwaarde van hun huis in de B&B te kieperen. Geen vragen over winstgevendheid of over waarom ze kennelijk zoveel geld nodig heeft.
Maar nog erger wordt het als de Limburgse investeerder in gesprek gaat met Eveline over de twee mannen. Frank laat haar weten dat de twee zakelijk gezien bereid zijn mee te investeren in haar toekomstplannen, whatever that may be. Je ziet Evelines gezicht opklaren: oh in dat geval. Maar Frank haast zich te zeggen: een relatie is natuurlijk meer dan alleen het zakelijke deel. Oh ja, is ook zo, Eveline trekt een braaf gezicht. En dan herhaalt Frank nog eens: "Het is natuurlijk meer dan alleen het zakelijke, het gaat ook over jouw gevoel." Bij beiden lijkt dat even te moeten landen. Maar dan moet toch Arno naar huis. Eveline hoopt ongetwijfeld dat er nog een rijkere vis haar zwembadje binnen zwemt.

