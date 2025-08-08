JD Vance laat waterpeil van rivier verhogen vanwege familiereisje: ‘ideale kajakomstandigheden creëren'

Wat doe je als het water te laag staat voor een ontspannen kajaktocht tijdens je vakantie? Als je JD Vance heet en vice-president van de VS bent, dan laat je het waterpeil in Ohio gewoon verhogen. Vance zette begin augustus de Secret Service in om dit klusje te klaren. De stunt roept vragen op over het gebruik van publieke middelen voor privédoeleinden.

Op 1 augustus ging het waterpeil van de Little Miami River flink omhoog door extra water uit Caesar Creek Lake te laten stromen. Volgens het Amerikaanse legerkorps van ingenieurs (USACE) gebeurde dit op verzoek van de Secret Service “om veilige navigatie van hun personeel te ondersteunen”.

Lekker kajakken

JD Vance vierde die week zijn 41ste verjaardag en werd gespot in een kano op de rivier. Een anonieme bron vertelde aan de Britse kwaliteitskrant The Guardian dat het verzoek vermoedelijk niet alleen voor de veiligheid was, maar ook om “ideale kajakomstandigheden” te creëren.

“Speciale waterafvoeren worden normaal gesproken niet gedaan voor individuen,” aldus de bron. Toch lijkt het verzoek van de Secret Service niet in strijd met de regels. “Het voldeed aan de operationele criteria; er vond geen officiële afwijking van het protocol plaats”, zegt woordvoerder Gene Pawlik van het USACE.

‘Mijn bijnaam was Mr. No’

Toch zien ethici het anders. “Of het nu voor de Secret Service is of voor hemzelf, dat is een semantische discussie”, legt Richard Painter, voormalig ethisch adviseur onder George W. Bush, uit. “Hij zou gewoon een andere plek moeten kiezen om zijn verjaardagsfeestje te vieren.”

Norm Eisen, ethisch adviseur onder Obama, reageert fel: “Ik kreeg veel gekke verzoeken, maar nooit eentje om het waterpeil te verhogen zodat een regeringsfunctionaris kon kajakken. Ik had dit nooit toegestaan. Het heeft alle schijn van een voorkeursbehandeling en dat is onacceptabel.”