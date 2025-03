Ook Enexis waarschuwt voor lange wachttijden stroomaansluiting

DEN BOSCH (ANP) - Ook netbeheerder Enexis waarschuwt dat huishoudens steeds vaker rekening moeten houden met lange wachttijden voor een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting, ondanks recordinvesteringen in het elektriciteitsnet. "We blijven ons inzetten om de groeiende vraag naar ruimte op het elektriciteitsnet bij te benen. Toch zien we dat onze wachtlijsten blijven groeien", aldus de netbeheerder, actief in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.

Branchegenoot Alliander kwam een dag eerder al met een soortgelijke waarschuwing. Steeds meer ondernemers moeten worden teleurgesteld, omdat het elektriciteitsnet in hun buurt vol zit. Huishoudens moeten langer wachten op een uitbreiding van hun aansluiting voor bijvoorbeeld nieuwe zonnepanelen. Door de drukte op het net, neemt ook het aantal stroomstoringen toe.

Enexis investeerde vorig jaar 1,5 miljard euro in het stroomnet, fors meer dan het voorgaande jaar. Hierdoor is de financiële positie van het bedrijf wel verslechterd. "Het afgelopen jaar gaf Enexis dagelijks gemiddeld ruim 1,5 miljoen euro meer uit dan er binnenkwam", aldus de netbeheerder.