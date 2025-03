Griekspoor en Lamens verder op tennistoernooi Indian Wells

INDIAN WELLS (ANP) - Tennissers Tallon Griekspoor en Suzan Lamens hebben de tweede ronde bereikt op het tennistoernooi van Indian Wells. Griekspoor versloeg de Serviër Miomir Kecmanovic in drie sets: 6-7 (5) 6-4 6-3. Lamens had eveneens drie sets nodig tegen de Tsjechische Marie Bouzkova: 3-6 6-3 6-3.

Griekspoor, die tegen Kecmanovic na twee uur en een kwartier zijn derde wedstrijdpunt benutte, neemt het in de tweede ronde op tegen Alexander Zverev, de nummer 1 van de plaatsingslijst. De Duitser had een bye in de eerste ronde. Voor Lamens, die nog net iets langer op de baan stond dan Griekspoor, is Elena Rybakina de volgende tegenstandster. De Kazachse is als zevende geplaatst op het hoog aangeschreven toernooi in Californië. Donderdag speelt 'lucky loser' Botic van de Zandschulp nog zijn eersterondepartij tegen de Australiër Nick Kyrgios.

In het vrouwentoernooi verdwenen twee grote namen al na één optreden. De Japanse Naomi Osaka, voormalig nummer 1 van de wereld, verloor van de Colombiaanse Camila Osorio (4-6 4-6). Het was de eerste wedstrijd van Osaka sinds ze met een blessure de Australian Open verliet. Tweevoudig Wimbledonkampioene Petra Kvitova verloor ook in de eerste ronde van haar tweede toernooi sinds ze afgelopen zomer beviel van haar zoon Petr. De Française Varvara Gracheva was in drie sets te sterk voor de Tsjechische: 4-6 6-3 6-4.