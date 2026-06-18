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Ook in mei meer reizigers op Schiphol ondanks onrust in Golfregio

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 11:20
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SCHIPHOL (ANP) - Er vlogen meer passagiers via Schiphol in mei ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal vliegtuigpassagiers van en naar het Midden-Oosten was wel fors minder. Luchtvaartmaatschappijen mijden door de onrust in het gebied veel bestemmingen in de Golfregio.
In totaal vlogen er bijna 6,3 miljoen passagiers via Schiphol, tegenover iets meer dan 6 miljoen vorig jaar in mei. Dat is een stijging van 3,3 procent. Het aantal passagiers richting het Midden-Oosten daalde met ruim 38 procent. Daarmee vlakt de daling wel iets af. In april was het nog 56 procent. Onder andere KLM vliegt sinds maart niet naar de Saudische steden Riyad en Dammam en ook Dubai wordt minstens tot 9 augustus niet aangedaan.
Van en naar Latijns-Amerika steeg het aantal passagiers met 13,6 procent. Ook Afrika (12 procent) en Azië (10,8 procent) zagen een toename. Van en naar Noord-Amerika steeg het aantal passagiers met 2,8 procent tot ruim 700.000.
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