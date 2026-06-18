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Onderzoek: opnieuw meer buitenlandse topbestuurders AEX-bedrijven

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 11:00
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AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel niet-Nederlandse bestuursvoorzitters bij bedrijven met een notering in de Amsterdamse hoofdindex AEX is voor het tweede jaar op rij gestegen. Wel stelden de grootste beursgenoteerde bedrijven van Nederland meer bestuursvoorzitters aan van binnen de eigen organisatie. Dat meldt adviesbureau Heidrick & Struggles op basis van een onderzoek onder bijna 1700 bestuursvoorzitters uit 27 landen.
Het aandeel buitenlandse bestuursvoorzitters bij AEX-bedrijven bedraagt nu exact de helft. In 2024 liep dat percentage al op van 39 procent naar 42 procent. Alleen in Zwitserland wordt vaker voor een topbestuurder uit het buitenland gekozen dan in Nederland.
De grootste beursgenoteerde bedrijven van Nederland zijn wel Europees koploper op het gebied van aanstellingen uit de eigen organisatie. Een op de vijf bestuursvoorzitters die AEX-bedrijven het afgelopen jaar aanstelden, was afkomstig van buiten de eigen organisatie. In 2024 bedroeg dit nog een kwart.
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