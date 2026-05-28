Zo'n 130 asielzoekers in opvang Groningen, 10 buiten in Ter Apel

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 10:43
TER APEL (ANP) - Ongeveer 130 asielzoekers sliepen in de nacht van woensdag op donderdag in de tijdelijke opvang in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen, net iets minder dan de nacht ervoor. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel volzit, konden zij daar niet overnachten. Tien mensen kozen ervoor om op het veld voor die opvang te slapen, zegt een woordvoerster van het Rode Kruis.
In Groningen waren slaapplekken voor de buitenslapers, maar volgens de woordvoerster kiezen sommigen toch voor een plekje op het veld voor het aanmeldcentrum. "Mensen zijn moe van het gesleep en bang dat ze hun plekje verliezen."
Het was de laatste nacht dat asielzoekers 's nachts in Groningen worden opgevangen. De gemeente bood vanaf de nacht van zaterdag op zondag slaapplekken aan asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek is. Alleen kwetsbare mensen worden daar binnen toegelaten. Tot en met zondag kunnen overige asielzoekers terecht in een tijdelijke nachtopvang in Warffum, waar hoogstens 150 mensen kunnen slapen.
