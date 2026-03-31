Ook klantgegevens Vacanceselect en Eurocamp gestolen bij datalek

BREDA (ANP) - Ook persoonlijke gegevens van klanten van de boekingswebsites Vacanceselect en Eurocamp zijn buitgemaakt bij het datalek waardoor klanten van vakantieaanbieder Roan zijn getroffen. Dat melden beide aanbieders op hun websites. Volgens hen zijn daarbij voor- en achternamen, e-mailadressen, telefoonnummers en boekingsgegevens als bestemming en aankomst- en vertrekdata gelekt.

Bankinformatie, betaalpasgegevens, adressen en wachtwoorden zijn volgens de aanbieders niet buitgemaakt. Vacanceselect en Eurocamp zeggen contact op te nemen met getroffen klanten. Hoeveel klanten zijn gedupeerd, melden ze er niet bij.

De drie websites maken onderdeel uit van hetzelfde bedrijf European Camping Group (ECG). Roan meldde maandag al dat meerdere bedrijven in de vakantiesector door het lek waren getroffen. Het incident vond twee weken geleden plaats bij een externe technologieleverancier. Roan spreekt van een kwetsbaarheid in het systeem van de leverancier, waardoor de aanvallers beveiligingen konden omzeilen en gegevens konden bemachtigen.

De aanbieders laten weten dat oplichters "een beperkte groep" klanten via WhatsApp hebben benaderd. Ze roepen mensen op geen verdachte berichten te openen, er niet op te reageren en niet op links te klikken.

Roan meldt het lek op 17 maart te hebben ontdekt en zegt dat het in eerste instantie alleen leek te gaan om gegevens van mensen van wie het verblijf in maart zou beginnen. Vorige week liet de leverancier weten dat het om een veel grotere groep mensen gaat. Het lek zou inmiddels zijn gedicht. De drie aanbieders melden na het incident hun eigen systemen beter te hebben beveiligd.

Roan gaat niet in op vragen van het ANP over onder meer de omvang van het lek en om welke dienstverlener het gaat. ECG heeft nog niet gereageerd op vragen.