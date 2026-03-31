Trump boos op Frankrijk om weigeren vliegtuigen voor Israël

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is boos op Frankrijk, omdat dat land volgens hem heeft geweigerd om vliegtuigen met militaire voorraden voor Israël door het luchtruim te laten vliegen. "Frankrijk is heel onbehulpzaam geweest", schrijft Trump op Truth Social. "De Verenigde Staten zullen dit onthouden!"

Frankrijk is niet het eerste land dat besluit om het luchtruim te sluiten voor vliegtuigen die betrokken zijn bij de oorlog in het Midden-Oosten. Spanje deed dat ook en Italiaanse media meldden dat Italië hetzelfde heeft gedaan. Volgens Madrid gaan de aanvallen op Iran in tegen het internationaal recht.

Trump haalt sinds het begin van de aanvallen op Iran regelmatig uit naar de Europese bondgenoten, omdat ze in zijn ogen de VS zouden moeten helpen. "Jullie moeten leren om voor jezelf op te komen, want de VS zullen er niet meer zijn om te helpen, net zoals jullie er niet voor ons waren", aldus Trump in een ander bericht dinsdag.

Relatie NAVO herevalueren

Hij noemde daarin het Verenigd Koninkrijk expliciet als land dat niet wilde helpen Iran uit te schakelen. Dat land weigerde aanvankelijk om de Amerikanen gebruik te laten maken van militaire bases om Iran aan te vallen. Inmiddels hebben de Britten toestemming gegeven voor het gebruik in bepaalde situaties.

De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio zei maandag dat de VS de relatie met de NAVO na afloop van de oorlog misschien zullen "herevalueren". Hij zei met name teleurgesteld te zijn dat de Europeanen hun bases niet openstelden nu de Amerikanen daar behoefte aan hadden. "Als de NAVO alleen gaat over het verdedigen van Europa als zij worden aangevallen, maar zij ons geen gebruik van hun bases toestaan als wij die nodig hebben, dan is dat niet een heel goede overeenkomst."