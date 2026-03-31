Rapper Kempi veroordeeld tot 7 maanden cel

door Redactie
dinsdag, 31 maart 2026 om 14:18
bijgewerkt om dinsdag, 31 maart 2026 om 14:29
Rapper Kempi, wiens echte naam Jerreley Slijger is, is dinsdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeven maanden. Dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Ook krijgt Kempi een contactverbod en moet hij een schadevergoeding van 2000 euro betalen.
De rapper stond terecht voor onder meer bedreiging van een zwangere vrouw en poging tot dwang. Volgens het Openbaar Ministerie uitte hij "zeer ernstige bedreigingen", ook gericht aan het ongeboren kind.
Die bedreigingen waren onder meer te horen in voicenotes die in de zaak zijn gebruikt. Daarin zou hij hebben gedreigd de vrouw iets aan te doen als zij geen abortus zou plegen. Kempi stelde zelf dat de berichten in de context moeten worden gezien en dat dit de manier was waarop zij met elkaar communiceerden.
In zijn woning werd daarnaast een vuurwapen gevonden dat volgens het Openbaar Ministerie aan hem te koppelen is. De rapper ontkende dat het wapen van hem was en zei dat een vriend het bij hem had verstopt.
