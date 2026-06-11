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Ook Triodos Bank beperkt mogelijkheden aflossingsvrije hypotheken

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 10:58
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DRIEBERGEN (ANP) - Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30 procent van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening.
Het nieuwe percentage geldt volgens de bank niet voor bestaande hypotheken. Die blijven op maximaal 50 procent staan. Dat is ook het geval als de rentevaste periode afloopt en een klant een nieuwe rente kiest.
In bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij een echtscheiding, kijkt Triodos met de klant naar de lening. Vaak kan het bestaande aflossingsvrije deel volgens de bank dan blijven bestaan.
Met de aanpassing wil Triodos zich richten op verantwoord lenen. De stap past volgens de bank in een bredere beweging in de markt. ING, Rabobank, ASN Bank en ABN AMRO kwamen eerder dit jaar al met soortgelijke aanpassingen.
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