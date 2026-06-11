Iran na aanvallen VS: bestand nu vrijwel betekenisloos

Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de Verenigde Staten. De "illegale en criminele" beschietingen schenden het staakt-het-vuren en maken dat bestand ook "vrijwel betekenisloos", zegt het Iraanse ministerie van Buitenlands Zaken.

De kritiek volgde op een nieuwe golf aanvallen, waarmee de Amerikaanse krijgsmacht zegt te reageren op aanhoudende Iraanse agressie. President Donald Trump zei eerder ook dat het land een "prijs moet betalen" omdat het te lang doet over het sluiten van een vredesdeal. Iran reageerde met eigen aanvallen op doelen in de regio.

De VS en Israël vielen Iran eind februari aan. Sinds april is er een bestand, maar ook daarna vonden nog aanvallen over en weer plaats. Onderhandelingen over een volwaardig vredesakkoord verlopen stroef.

Drie Iraanse bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat het diplomatieke overleg over een deal is geïntensiveerd. Er wordt gesproken over mogelijkheden om bevroren Iraanse tegoeden vrij te geven.