Ook veel geschrapte vluchten op Franse luchthavens

Economie
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 17:13
PARIJS (ANP) - Ook op Franse luchthavens zorgt sneeuwval voor uitval van vluchten. Een groot deel van de op woensdag geplande vluchten kan niet doorgaan, omdat personeel tijd nodig heeft om start- en landingsbanen sneeuwvrij te maken en ijs van vliegtuigen te halen.
Op Roissy-Charles de Gaulle in Parijs, de belangrijkste luchthaven voor langeafstandsvluchten, gaat woensdag 40 procent van de vluchten die gepland staan tussen 9.00 en 14.00 uur niet door. Op het Parijse vliegveld Orly annuleren maatschappijen een kwart van de vluchten tussen 6.00 uur en 13.00 uur. Dinsdag zorgde de sneeuw ook al voor annuleringen van vluchten op de luchthavens in Parijs en op het vliegveld van Nantes.
Brussels Airport in België verwacht woensdag de hele dag vertragingen, maar waarschuwt vooralsnog niet voor annuleringen.
