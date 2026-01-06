ECONOMIE
Klassementsleider Van den Brink wint derde etappe Dakar Rally

Sport
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 17:19
AL-ULA (ANP) - Klassementsleider Mitchel van den Brink heeft de derde etappe in de Dakar Rally in de categorie Truck op zijn naam geschreven. De Nederlandse chauffeur, die wordt bijgestaan door navigator Bart van Heun en mecanicien Jarno van de Pol, was in Saudi-Arabië de snelste over 666 kilometer van Yanbu naar Al-Ula. Van den Brink heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement uitgebreid van ruim drie minuten naar ruim acht minuten op de nummer 2.
Bij de auto's kwam de Amerikaan Mitch Guthrie als eerste aan. Hij neemt met de dagzege ook gelijk de leiding in het klassement over van de Qatarees Nasser al-Attiyah, die terugvalt naar de tiende plaats. Bij de motoren was de Spanjaard Tosha Schareina de snelste, die daarmee naar plek drie klimt. Daniel Sanders uit Australië gaat nog altijd aan de leiding.
De Dakar Rally duurt tot 17 januari en telt dertien etappes en een proloog. De route voert door heel Saudi-Arabië maar eindigt waar het begon, in de westelijk gelegen kuststad Yanbu.
