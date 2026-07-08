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Oorlogsretoriek rond Iran zet Europese beurzen lager

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 17:58
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AMSTERDAM (ANP) - De meeste Europese aandelenbeurzen zijn flink lager gesloten. De verliezen volgen op oorlogszuchtige taal van de Amerikaanse president Donald Trump richting Iran, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor meerdere aanvallen op tankers in de Straat van Hormuz. Trump verklaarde dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is en dat de VS zware aanvallen op het land voorbereiden.
Het nieuws zorgde voor hogere olie- en gasprijzen, waarbij een vat Brentolie weer duurder werd dan 80 dollar. Nieuwe spanningen tussen Iran en de VS kunnen weer tot een belemmering van de scheepvaart bij Hormuz zorgen, terwijl dit een belangrijke vaarweg is voor de export van energieproducten uit de golfregio.
De AEX sloot 0,3 procent lager op 1076,15 punten, waarbij de koerswinst voor olieconcern Shell het verlies voor de hoofdindex enigszins dempte. De MidKap verloor 1,9 procent tot 1069,97. Op de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden de indices tot 2,2 procent.
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