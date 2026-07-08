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Rusland verbiedt export van diesel om tekorten te voorkomen

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 17:56
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MOSKOU (ANP/BLOOMBERG/DPA) - Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïense aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden.
Door de aanvallen van het buurland is de Russische olieproductie gedaald. Rusland heeft daardoor moeite om de binnenlandse voorraad olieproducten op peil te houden. Het Russische olieconcern Tatneft kondigde vorige maand aan de verkoop van benzine en diesel bij zijn tankstations te beperken. Bij tankstations die nog brandstof verkopen staan dagelijks lange rijen.
Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de wereldwijde brandstofmarkt, die al veel last heeft van de oorlog in het Midden-Oosten. Rusland was vorig jaar verantwoordelijk voor ongeveer 11 procent van het wereldwijde dieselaanbod, meldt persbureau Bloomberg op basis van data van Vortexa.
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