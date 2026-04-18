Oostenrijk waarschuwt voor rattengif in babyvoeding

door anp
zaterdag, 18 april 2026 om 23:30
WENEN (ANP/DPA/AFP) - In Oostenrijk zijn potjes babyvoeding van het merk HiPP vermengd met rattengif. Het gaat vermoedelijk om een afpersingspoging, meldt voedselwaakhond AGES.
Er is tot dusver zeker een potje "wortelen met aardappelen" gevonden waarin het gif zat. Een klant in het dorpje Schützen am Gebirge had het na waarschuwingen van de autoriteiten ontdekt en het potje ingeleverd, meldde de politie. Er was niets van gegeten.
HiPP had vrijdagavond al zijn volledige assortiment teruggeroepen uit SPAR-supermarkten in heel Oostenrijk. De fabrikant stelde vast dat er gerommeld was met de potjes en waarschuwde dat consumptie ervan levensbedreigend kan zijn.
AGES waarschuwt ouders een dokter te raadplegen als bij hun kinderen symptomen als bloeduitstortingen of bleekheid optreden nadat zij HiPP-babyvoeding hebben gegeten. Symptomen kunnen zich twee tot vijf dagen na inname voordoen. Met de juiste behandeling is de vergiftiging goed te behandelen, aldus het agentschap.
