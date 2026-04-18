Iran: elk schip in Straat van Hormuz is doelwit

door anp
zaterdag, 18 april 2026 om 22:50
TEHERAN (ANP/AFP/DPA) - De marine van de Iraanse Revolutionaire Garde heeft zaterdag gewaarschuwd dat elk schip dat de Straat van Hormuz nadert als een doelwit wordt beschouwd. Iran kondigde eerder op zaterdag aan de belangrijke zeestraat weer te willen afsluiten.
"We waarschuwen dat geen enkel schip, van welke aard dan ook, zijn ankerplaats in de Perzische Golf of de Zee van Oman mag verlaten. Elke poging om de Straat van Hormuz te naderen zal worden beschouwd als samenwerking met de vijand, en het overtredende schip zal worden aangevallen", aldus de verklaring van de Garde.
Twee vrachtschepen die onder Indiase vlag varen, werden zaterdag beschoten. Eerder op de dag liet Iran wel nog een reeks tankschepen door, naar eigen zeggen "als gebaar van goede wil". Volgens het Duitse persbureau dpa zijn voor het eerst sinds de oorlog ook weer cruiseschepen door de Straat van Hormuz gevaren.
POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2462043103

Mensen die een moeilijke jeugd hebben gehad, ontwikkelen deze acht eigenschappen vaak als volwassenen, zeggen psychologen

35545583 l normal none

Afvallen na je 60e: de 9 belangrijkste tips

shutterstock_2452804683

Schaamte over je anus kan je doodvonnis zijn

Aurora_Snow_2011

Bloed, zweet en seks: mijn harde leven als porno-actrice

image

Dit zijn de grootste legers ter wereld

generated-image (13)

Starmer wordt langzaam verpletterd door Epstein

