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Huis van Afgevaardigden VS stemt voor steun aan Oekraïne

Samenleving
door Dirk Kruin
vrijdag, 05 juni 2026 om 4:38
bijgewerkt om vrijdag, 05 juni 2026 om 5:30
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Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag wetgeving aangenomen voor een hulppakket voor Oekraïne en nieuwe sancties tegen Rusland. Naast Democraten stemden ook achttien Republikeinen voor de wet, opnieuw een teken van verzet tegen president Donald Trump binnen de partij.
Woensdag stemde een meerderheid in het Huis voor een resolutie die erop gericht is de Iranoorlog te stoppen totdat het Congres toestemming geeft voor verdere vijandelijkheden. Toen stemden vier Republikeinen voor het door de Democraten gedragen voorstel. Trump noemde hen later aandachttrekkers.
In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties leiden tot wetgeving. Om van kracht te worden moeten ze ook worden aangenomen door de Senaat, waar de Republikeinen net als in het Huis een nipte meerderheid hebben. Mocht het wetsvoorstel toch door de Senaat komen, dan is het waarschijnlijk dat Trump een veto uitspreekt.
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