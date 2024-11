Oostenrijks energieconcern wil 230 miljoen euro van Gazprom

WENEN (ANP) - De Oostenrijkse energiemaatschappij OMV zegt een arbitragezaak tegen het Russische Gazprom te hebben gewonnen. De zaak draaide om het afknijpen van de gastoevoer naar Duitse onderdelen van OMV door Gazprom. De Oostenrijkers vorderen nu 230 miljoen euro van het Russische staatsgasconcern.

Gazprom leverde na de Russische inval in Oekraïne steeds minder gas aan Duitsland en andere Europese landen, wat veelal wordt gezien als vergelding voor de westerse steun aan de Oekraïners. Begin september schortte Gazprom de levering van gas aan Duitsland helemaal op, formeel om technisch onderhoud.

OMV begon daarop een arbitragezaak, een soort rechtszaak achter gesloten deuren, om een schadevergoeding van Gazprom te krijgen voor al het gas dat het energieconcern van de Russen tegoed had. OMV is nu van plan 230 miljoen euro af te strepen van het bedrag dat Gazprom zou krijgen voor de levering van gas aan Oostenrijk. Enkele Europese landen, waaronder Oostenrijk, krijgen nog via een pijpleidingennetwerk gas uit Rusland.