Tennisser Zverev rekent in twee sets af met Ruud op ATP Finals

TURIJN (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft een grote stap naar de halve finales gezet op de ATP Finals. De Duitse nummer 2 van de wereldranglijst versloeg in Turijn de Noor Casper Ruud in twee sets: 7-6 (3) 6-3.

Zverev won de ATP Finals twee keer, in 2018 en in 2021. Hij begon de ATP Finals met een overtuigende zege op de Rus Andrej Roeblev. Ruud had de Spanjaard Carlos Alcaraz verslagen in zijn eerste partij.

De Noor en de Duitser gaven elkaar weinig toe in de eerste set. Pas in de tiebreak was Zverev duidelijk sterker met enkele goede punten aan het net. Hij won de tiebreak met 7-3.

Op love

In de tweede set kreeg Zverev de eerste breakpoints op een 4-3-voorsprong. Hij greep die kans meteen en serveerde de partij in de volgende game 'op love' uit.

Zverev speelt vrijdag nog in de groepsfase tegen Alcaraz. Ruud neemt het nog op tegen Roeblev.