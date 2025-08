OPEC+ akkoord met nieuwe forse verhoging olieproductie

WENEN (ANP) - Oliekartel OPEC+ is akkoord gegaan met een nieuwe verhoging van de olieproductie in september. De organisatie onder leiding van Saudi-Arabië en Rusland zal de productie met nog eens 547.000 vaten per dag verhogen, staat in een verklaring die zondag naar buiten is gekomen.

Het aantal vaten is vergelijkbaar met de doelstelling voor augustus van 548.000 vaten. Het verder openzetten van de oliekraan kan ertoe leiden dat de olieprijzen dalen en daarmee ook de prijzen aan de Nederlandse pomp. De afgelopen maanden heeft de OPEC+ de productie weer opgevoerd om marktaandeel terug te winnen.

De productieverhoging komt van de kartelleden Saudi-Arabië, Rusland, Kazachstan, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Algerije, Irak en Koeweit. Saudi-Arabië neemt daarvan het grootste deel voor zijn rekening. De landen komen op 7 september opnieuw bijeen.