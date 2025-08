België begint met droppen hulpgoederen boven Gazastrook

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Een militair vrachtvliegtuig van het Belgische leger heeft zondag een luchtdropping uitgevoerd boven de Gazastrook. Er is in totaal 15 ton aan humanitaire goederen gedropt in het Palestijnse gebied, heeft het Belgische ministerie van Defensie meegedeeld.

Het vliegtuig was vrijdag vanuit België naar Jordanië vertrokken voor operatie Cerulean Skies 2. Volgens Defensie is de operatie "succesvol" verlopen. Er staan nog meer droppings gepland.

De luchtdropping maakt deel uit van een internationale noodhulpactie voor de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. Jordanië coördineert de luchtdroppings.

Het is de tweede keer dat het Belgische leger de operatie uitvoert. In maart vorig jaar werd meer dan 160 ton aan hulpgoederen gedropt in de Gazastrook.