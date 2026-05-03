OPEC+ verhoogt productie in eerste vergadering sinds vertrek VAE

WENEN (ANP) - Landen van oliekartel OPEC+ gaan de olieproductie in juni verhogen, werd zondag bekendgemaakt. De stap van de groep olielanden is de eerste sinds de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) deze week aankondigden zich terug te trekken uit het oliekartel.

De vergadering vond online plaats tussen Saudi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Koeweit en Oman. De zeven grote landen gaan, zoals al werd verwacht, 188.000 vaten olie per dag toevoegen aan hun productiedoelstelling. Het gaat wel om een symbolische productieverhoging, aangezien de belangrijke Straat van Hormuz zo goed als afgesloten is en de olieleveringen ernstig zijn verstoord.

In de verklaring over de verhoging van de olieproductie zeggen de landen niets over het vertrek van de VAE uit de organisatie. Het land, dat sinds de jaren zestig lid was van OPEC en een van de grootste olieproducenten ter wereld is, kondigde dinsdag aan uit het oliekartel te stappen, omdat het zijn eigen belangen zwaarder wil laten wegen.

Olieprijs stabiel houden

De stap van de VAE kwam nadat het land, een bondgenoot van de Verenigde Staten, andere Arabische landen had bekritiseerd omdat ze niet genoeg zouden doen om het land te beschermen tegen Iraanse aanvallen van de laatste tijd.

De olieproducerende landen van OPEC stemmen samen de olieproductie af om de olieprijs zo stabiel mogelijk te houden. Bij de maandelijkse gesprekken van OPEC+ zit ook Rusland aan tafel. Experts vrezen dat de oliemarkt door het vertrek van de VAE een stuk onrustiger en grilliger kan worden.

De zeven landen komen opnieuw bijeen op 7 juni.