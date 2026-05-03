Burgemeester: brute nacht in IJsselstein door 'gajes'

Afgelopen nacht was "bruut" voor IJsselstein, zegt burgemeester Ester Weststeijn van de Utrechtse gemeente. Relschoppers vernielden daar delen van het stadhuis en het naastgelegen theater. De burgemeester zegt het geweld te verafschuwen.

Volgens Weststeijn is er een groot verschil tussen de mensen die recent hebben gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers en de relschoppers van afgelopen nacht. "De eerste groep laat hun bezwaren en zorgen horen. Dat doen ze herhaald, indringend, luid en soms ook met stevige taal. Soms ook met niet zo charmante persoonlijke kwalificaties van gemeentebestuurders. Maar de mensen die de terror van afgelopen nacht op hun geweten hebben zijn gajes. Zij kiezen een totaal onacceptabele route om hun emoties over vluchtelingenopvang te uiten."

Ook burgemeester Sharon Dijksma van buurgemeente Utrecht zegt zich zorgen te maken over de "nieuwe daad van agressie" in IJsselstein. "Het debat over asiel en migratie is steeds verder aan het ontsporen", stelt ze. "Daarbij schuwen sommigen de inzet van geweld niet om een politiek standpunt af te dwingen en bestuurders te intimideren. Daarom moet er een enorme streep in het zand worden getrokken en wel nu. Geweld, agressie en intimidatie passen niet in een democratische rechtsstaat en moeten hard worden aangepakt."

Vorige maand werd bekend dat de gemeente IJsselstein tijdelijk 100 tot 150 asielzoekers wil opvangen. Onder meer vorige week vrijdag demonstreerden honderden mensen daartegen.