OpenAI stelt geavanceerdste model internationaal beschikbaar

SAN FRANCISCO (ANP) - OpenAI stelt donderdag zijn geavanceerdste model voor kunstmatige intelligentie internationaal beschikbaar, kondigt het bedrijf aan in een summier bericht op X. Eerder gaf de ChatGPT-maker alleen een beperkte groep bedrijven in de Verenigde Staten toegang tot het AI-model GPT-5.6. Dit deed het bedrijf naar eigen zeggen omdat de Amerikaanse regering zorgen had over de gevolgen voor de nationale veiligheid.

Eerder beperkte de Amerikaanse regering al tijdelijk de toegang tot de geavanceerdste modellen van Anthropic, de grote concurrent van OpenAI. Er zijn zorgen over de mogelijkheden die deze programma's bieden bij het opsporen en misbruiken van zwakke plekken in de beveiliging van belangrijke systemen.

Nieuwssite Axios berichtte op basis van een ingewijde dat het Witte Huis toestemming had gegeven voor een brede lancering van GPT-5.6. Tegen persbureau AFP zegt een woordvoerder van de regering dat OpenAI het model op vrijwillige basis had voorgelegd aan de overheid voor onderzoek.