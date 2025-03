OpenAI vraagt Witte Huis om verlichting van AI-regels

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI heeft de Amerikaanse regering gevraagd AI-bedrijven te beschermen tegen een groeiend aantal nieuwe AI-regels die staten willen invoeren. Dit in ruil voor het vrijwillig delen van hun modellen met de federale overheid.

Momenteel worden honderden wetsvoorstellen die te maken hebben met kunstmatige intelligentie in behandeling genomen in de Verenigde Staten. Volgens het bedrijf achter ChatGPT brengen die de technologische vooruitgang van Amerika in gevaar.

Tot nu toe is er nog weinig federale wetgeving voor de AI-sector. De regering-Trump wil over het algemeen terughoudend zijn met het reguleren van de technologie. Veel staten overwegen echter nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van het terugdringen van deepfakes en vooroordelen in AI-systemen.