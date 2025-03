EU-diplomaten: cruciale fase voor Syrië

BRUSSEL (ANP) - EU-diplomaten zeggen dat Syrië zich momenteel in een cruciale fase bevindt, waarbij landen alles moeten doen om het land te helpen bij de wederopbouw. De politieke situatie in Syrië is fragiel en gespannen en de humanitaire situatie is in grote delen van het land slecht. Op een donorconferentie die de EU maandag in Brussel houdt, hoopt de Europese Commissie vele miljarden euro's aan toezeggingen te krijgen in plaats van alleen politieke steun.

Er is onder meer met spoed veel geld nodig voor basisbehoeften zoals water, huisvesting en elektriciteit, zeggen EU-diplomaten. Ook voor gezondheid en onderwijs is veel extra geld nodig. Het scheppen van werkgelegenheid is eveneens belangrijk, waarbij de Europese Commissie denkt aan het verlenen van microkredieten. Daarmee kunnen Syriërs bijvoorbeeld een eigen bedrijfje opzetten.

"De behoeften van Syriërs zijn groot en urgent. We moeten Syriërs laten weten dat we ze blijven steunen", zegt een van de EU-diplomaten.