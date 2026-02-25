ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Openbaar Ministerie onderzoekt grote cyberaanval bij Odido

Economie
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 12:54
anp250226095 1
ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie onderzoekt de grote cyberaanval bij telecombedrijf Odido, waarbij miljoenen klantgegevens zijn gestolen. Dat heeft een woordvoerder van het OM bevestigd aan het ANP. Meer informatie kan hij op dit moment nog niet over de zaak geven.
Odido meldde eerder deze maand dat de persoonsgegevens van 6,2 miljoen accounts zijn gestolen bij een cyberaanval. Het gaat onder meer om naam, adres, rekeningnummers en nummers van identificatiepapieren.
Deze week werd duidelijk dat hackers van de groep ShinyHunters op het dark web hebben gedreigd de gestolen data openbaar te maken. De cybercriminelen zouden er alleen van afzien als ze een bedrag van meer dan 1 miljoen euro ontvangen voor de deadline donderdagochtend. Volgens cyberdeskundigen staat Odido voor de lastige keuze om te betalen of niet te betalen.
loading

POPULAIR NIEUWS

145101199_m

Hoe kom je van Google, PayPal en WhatsApp af?

ANP-447732593

Alcohol verandert enorm de manier waarop je hersenen communiceren

ANP-546526096

Steeds meer mensen hebben een bril nodig: dit is vermoedelijk de reden

153289376_m

Na de Odido‑hack is jouw identiteit handelswaar op het dark web

generated-image

Hoesten en snotteren: geen griep, maar gewoon… hoesten en snotteren

anp240226151 1

BBB levert: Aantal mensen met oogletsel door vuurwerk nog verder toegenomen

Loading