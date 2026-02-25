Openbaar Ministerie onderzoekt grote cyberaanval bij Odido

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie onderzoekt de grote cyberaanval bij telecombedrijf Odido, waarbij miljoenen klantgegevens zijn gestolen. Dat heeft een woordvoerder van het OM bevestigd aan het ANP. Meer informatie kan hij op dit moment nog niet over de zaak geven.

Odido meldde eerder deze maand dat de persoonsgegevens van 6,2 miljoen accounts zijn gestolen bij een cyberaanval. Het gaat onder meer om naam, adres, rekeningnummers en nummers van identificatiepapieren.

Deze week werd duidelijk dat hackers van de groep ShinyHunters op het dark web hebben gedreigd de gestolen data openbaar te maken. De cybercriminelen zouden er alleen van afzien als ze een bedrag van meer dan 1 miljoen euro ontvangen voor de deadline donderdagochtend. Volgens cyberdeskundigen staat Odido voor de lastige keuze om te betalen of niet te betalen.