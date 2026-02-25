ECONOMIE
Broccoli of bloemkool: welke groente is gezonder?

Voedsel & Koken
door Gerard Driehuis
woensdag, 25 februari 2026 om 12:59
105933052_m
Broccoli of bloemkool: welke is écht gezonder? Een korte, heldere duiding over vitaminen, vezels, afvallen en waarom variatie belangrijker is dan één ‘supergroente’.
Beide horen tot de kruisbloemigen, rijk aan vezels, vitamine C, K en folaat, en de zogeheten glucosinolaten waaruit onder meer het beschermende stofje sulforafaan ontstaat. Broccoli loopt nét voor op pure voedingsdichtheid: per 100 gram bevat het doorgaans meer vitamine C, vitamine K, folaat, vezels én bèta‑caroteen dan bloemkool. Bloemkool is weer iets lager in calorieën en levert relatief meer choline, een voedingsstof die onder meer belangrijk is voor hersenen en lever.
Broccoli wint op micronutriënten Uit verschillende voedingsvergelijkingen blijkt dat broccoli per portie duidelijk meer vitamine C (tot ruim de volledige dagbehoefte), vitamine K en folaat levert dan bloemkool. Maar wie wil afvallen of minder koolhydraten eet, heeft juist voordeel van bloemkoolrijst, ‑puree of pizzabodem: heel laag in kilocalorieën, maar wel met vezels en antioxidanten. De belangrijkste gezondheidswinst zit overigens niet in één “supergroente”, maar in dagelijks zo’n 250 gram gevarieerde groente, zegt ook het Voedingscentrum.

Wat betekent dit in de praktijk?

Voor je immuunsysteem, bloeddruk en darmgezondheid maakt het weinig uit of er broccoli of bloemkool op tafel staat, zolang ze regelmatig terugkomen. Broccoli is een logische keuze als je maximaal vitaminen en beschermende plantenstoffen wilt, terwijl bloemkool uitblinkt als veelzijdige, lichte basis voor gezonde comfortfood‑klassiekers. Het slimste? Wissel ze af – en zet vooral beide wat vaker op het menu.
