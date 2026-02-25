Bod geaccepteerd, maar toch overboden: 'Makelaars intimideren en spelen vieze spelletjes'

Je denkt dat je het huis hebt. Bod geaccepteerd, de champagne kan open. En dan komt er na de deadline nog een hoger bod binnen. Weg droomwoning. Uit onderzoek van het Radar Panel onder ruim 3500 betrokkenen bij woningverkoop blijkt dat het biedingsproces allesbehalve waterdicht is. 86 procent van de deelnemers wist niet eens dat je na de deadline nog kunt bieden.

Van de bieders die de afgelopen vijf jaar meededen aan een verkoop op inschrijving, deed 13 procent al eens een bod na sluitingstijd. En met succes: 35 procent wist zo alsnog een huis te bemachtigen. Dat betekent dat woningen die in feite al vergeven leken, toch naar een ander gingen.

Deadline is niet heilig

Wat gebeurt er met zo’n laat bod? In 54 procent van de gevallen werd het gewoon meegenomen. Bij slechts 24 procent kregen andere bieders daarna nog een herkansing. Bij 46 procent werd het proces niet heropend. Soms gebeurt het zelfs nadat een bod al is geaccepteerd. “Zelfs na het accepteren van het bod, is nog iemand aan de deur geweest bij verkopers om 20k bovenop ons bod te doen.”

Een ander schrijft: “2 weken na acceptatie van ons bod, bouwtechnische keuring en 12 uur voor tekenen bij de notaris ging de verkoper toch nog nadenken over een ander bod was hij had gekregen die dag.”

Makelaar speelt vies spel

Transparantie is er nauwelijks. Slechts 24 procent kreeg achteraf inzicht in biedingen na de deadline. En wie wél inzage kreeg, zag soms vreemde dingen: “We zagen in het biedlogboek dat het winnende bod 2 uur na sluiting door de makelaar zelf was ingevuld.”

Opvallend: 43 procent van de bieders kreeg tijdens het proces informatie van de verkoopmakelaar die het bod moest bijsturen. Bijvoorbeeld: “Ik werd gebeld dat ik het hoogste bod had, maar anderen zaten dichtbij en hadden geen bouwkundige keuring. Of ik die wilde laten vallen.”

Of deze: “De makelaar belde ons op van uw bod is niet het hoogst, maar wilt u toch nog meer bieden? (...) Allemaal intimidatie om meer geld te krijgen. Vies spel, schandalig.”

Maar liefst 64 procent paste het bod aan na zulke informatie.

Mondeling is niets waard

Makelaars wijzen op het schriftelijkheidsvereiste: zolang de koopakte niet is getekend, is er juridisch niets rond. Slechts 38 procent van de bieders noemt het proces eerlijk en transparant.