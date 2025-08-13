ECONOMIE
Opnieuw records op Wall Street door verwachting renteverlaging

Economie
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 22:27

NEW YORK (ANP/RTR) - Belangrijke graadmeters op de beurzen in New York sloten woensdag voor de tweede dag op rij met nieuwe recordstanden. Wall Street lijkt er steeds meer van overtuigd dat de Federal Reserve binnenkort de rente gaat verlagen.
De brede S&P 500-index won 0,3 procent tot 6466,58 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 0,1 procent vooruit naar 21.713,14 punten en de Dow-Jonesindex won 1 procent op 44.922,27 punten.
President Donald Trump drong al herhaaldelijk aan op lagere leenkosten. Maar de Federal Reserve wilde daar dit jaar nog niet aan, onder meer omdat Trumps importheffingen de inflatie kunnen aanjagen. Dinsdag kwam er evenwel een gunstig inflatiecijfer naar buiten.
Beleggers lijken inmiddels alom een renteverlaging met een kwart procentpunt in te prijzen voor het volgende rentebesluit in september. Minister van Financiën Scott Bessent zei woensdag dat hij een stevigere verlaging van een half procentpunt mogelijk achtte, gezien recente zwakke werkgelegenheidscijfers.
