Ga niet rijden als het niet nodig is, waarschuwt Rijkswaterstaat

Samenleving
door anp
zondag, 11 januari 2026 om 15:45
bijgewerkt om zondag, 11 januari 2026 om 15:51
anp110126095 1
Op Mensen zouden in de nacht van zondag op maandag en maandagochtend niet de weg op moeten gaan als dat niet nodig is. Met dat advies komt Rijkswaterstaat, nu het KNMI opnieuw met code oranje komt vanwege verwachte ijzel.
Volgens de organisatie moeten mensen rekening houden met "zeer gevaarlijke rijomstandigheden vanwege verraderlijke gladheid". Rijkswaterstaat zegt daarom 577 strooiwagens in te zetten.
Code oranje geldt in heel Nederland met uitzondering van de provincies Zuid-Holland en Zeeland. In de meeste provincies eindigt de waarschuwing voordat de ochtendspits begint, maar in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel kunnen de wegen ook in de ochtend nog spiegelglad zijn.
Rijkswaterstaat raadt mensen aan de verkeersinformatie in de gaten te houden en rustig te rijden.
